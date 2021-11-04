DSÖ'den aşı üreticilerine çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticilerinin, aşı tedariklerinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) öncelemeleri çağrısında bulundu.

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, küresel aşı eşitsizliğine değindi.

Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin önüne geçmek için "Bağışıklık artırıcı dozlar sadece bağışıklığı tehlikede olanlara uygulanmalıdır." dedi.

Nüfusunun yüzde 40'ı aşılanmış ülkelere daha fazla aşı gönderilmemesi gerektiğini savunan Ghebreyesus, "DSÖ'nün Acil Kullanım Listesi'ne dahil edilmiş aşıların üreticilerine, maddi karını değil COVAX'ı önceleme çağrısını sürdürmekteyiz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermesinin, aşı eşitliğini destekleyen bir adım olduğunun altını çizdi.

Avrupa Kovid-19'un yeni merkez üssü

Öte yandan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son vaka artışlarının ardından Avrupa'nın yeniden Kovid-19'un merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

DSÖ'nün basın toplantısında konuşan Dr. Kluge, bugün Avrupa ve Orta Asya'daki her ülkenin, etkisini yeniden artıran salgınla mücadele ettiğini belirterek, "53 ülkedeki mevcut durum büyük endişe ve tehlike içermektedir." dedi.

Kluge, geçen hafta Avrupa ve Orta Asya'da 1,8 milyon yeni vaka ve 24 bin yeni ölümün kaydedildiğini vurgulayarak, bir önceki haftaya kıyasla vakalarda yüzde 6, ölümlerde ise yüzde 12 artışın görüldüğünü ifade etti.

Bu iki bölgedeki vakaların dünyadaki rakamların yüzde 59'unu, ölümlerin ise yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Kluge, "Kovid-19'daki artışlara karşı mücadele yöntemimizi değiştirmeliyiz." uyarısında bulundu.