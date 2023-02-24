DSÖ, Kamboçya'daki kuş gribi ölümlerinden endişeli

Ülkede kuşların yanı sıra memelilerde görülen vakalardaki artışın endişe verici olduğunu söyleyen DSÖ Epidemi ve Pandemi Hazırlık ve Engelleme Direktörü Sylvie Briand, son gelişmelere küresel risk değerlendirmelerini güncelleyeceklerini açıkladı.

DSÖ ay başında insanlar için kuş gribi kaynaklı riskleri düşük olarak sınıflandırmıştı. Briand şu an için hastalığın insandan insana bulaştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını ama yeni verilerin yakından inceleneceğini söyledi.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng kentinin bir köyünde yaşayan çocuğun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikayetiyle 16 Şubat'ta başkent Phnom Penh'deki bir hastaneye sevk edildiğini, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Genç kadının temas halinde olduğu 12 kişiye test yapıldı ve hastalık semptomları gösteren babasının da testi pozitif çıktı. Yetkililer şimdi hastalığın insandan insana geçtiğini mi yoksa aynı ortamda bulunmalarından mı kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyor.

Söz konusu vakanın Kamboçya'da 2014 yılından beri görülen ilk kuş gribi vakası olduğu kaydediliyor.

Bakanlık ayrıca hayatını kaybeden kızın ikamet ettiği bölgedeki vahşi kuşlardan numuneler alındığını ve ölü veya hasta kuşlara dokunulmaması uyarısı yapıldığını belirtti.

Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, kuş gribinin, evcil kümes hayvanlarından yumurta toplayan çocuklar için yüksek risk oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, Kamboçya'da 2003 ila 2014 yıllarında 56 kuş gribi vakası görüldü, bunlardan 37'si ölümle sonuçlandı.

2020 yılında ortaya çıkan ve 2.3.4.4b olarak adlandırılan bir H5N1 varyantı son aylarda rekor oranda vahşi kuşun ve kümes hayvanının ölümüne yol açtı. Hastalığın memeli hayvanları da etkilemesi küresel endişeleri artırdı.

Kaynak: Euronews