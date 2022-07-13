DSÖ: 'Koronavirüs küresel bir acil durum olmaya devam ediyor'

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının dünya üzerinde hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini bildirdi.

İlgili açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) son iki haftada bildirilen vaka sayısı yüzde 30 arttı ancak aşılama sayesinde artan bağışıklıkla hastaneye yatış ve ölümler aynı oranda artmadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, komiten açıklamasının ardından "COVID-19 hiçbir yerde bitmeye yakın değil" ifadesini kullandı.

DSÖ, koronavirüs salgını için 30 Ocak 2020'de en üst seviyede alarm vermişti.