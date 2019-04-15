İstanbul Gedik Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi ve Tanı Terapi Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen ve 4 gün süren “Uluslararası Çocuk İstismar ve İhmalinde ‘İyi Uygulamalar’ Sempozyumu”nda yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda uzman bir araya gelerek konuyu farklı yönleriyle ele aldı. Çocuk istismarı konusunda dünyada yapılan çalışmalar ile Türkiye’de yapılan çalışmaların da tartışıldığı sempozyumda, tıp, sosyal hizmetler, hukuk ve eğitim alanlarının birlikte çalışmasının önemine değinildi.

“Çocuk istismarı ve ihmali tüm toplumu ilgilendiren bir durum”

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyumun ilk gününde konuşan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, "İstismar ve ihmalin en iyi seviyede önlenebilmesi için toplumun ve ailelerin bilgilendirilmesi, çocuklara ve ailelere hukuki haklarının anlatılması, çocukların iyi-kötü dokunuşu ayırt edebilmeleri için gereken bilgi ve altyapının oluşturulması gerekiyor. Çocukların kendilerini güvende hissettikleri ve korundukları bir ortamda yaşaması çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 'Bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, bilerek-bilmeyerek yapılan davranışlar' çocuk istismarı olarak kabul ediliyor. Çocuğa yönelik istismar olarak tanımlanan kötü muameleler genel olarak cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve ihmal olarak dört başlık altında inceleniyor. Yapılan çalışmalarda, Çocuk istismarı olayları ülkemizde duygusal istismar yüzde 78; fiziksel istismar yüzde 24; cinsel istismar ise yüzde 9 oranında olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar çocuk istismarının tüm dünyada arttığını gösteriyor. Çocuk istismarı ve ihmali tüm toplumları ilgilendiren bir durumdur. Özellikle eğitimciler, psikiyatrlar ve hukukçuların bu konuda yoğunlaşması gerekiyor” dedi.

Dünyada en yaygın hastalık: Çocuk istismarı

Çocuk istismarının bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Havva Nüket İşiten ise, “Dünyada hiçbir hastalık çocuk istismarı kadar yaygın ve komplikasyonları ağır bir durumda değil. Bu, kuşaktan kuşağa aktarılan ölüm veya sakat kalma riski çok yüksek olan bir hastalık.” dedi. İstismar kapsamına giren ve girmeyen her konunun ve hareketin ayırt edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi İşiten, “Bu konuda farkındalık eğitimlerinin olması çok önemli. Bir şeyin çocuğun gelişimini ve işlevselliğini engellemesi zaten istismar kapsamına girer. Bu bilinçli ya da bilinçsizce; bazen bilgisizlik nedeniyle yapılabilir. Burada niyet değil, çocuktaki sonuç önemlidir. Biz bunu göz ardı ediyoruz. Çocuk gelişen bir varlıktır. Siz onun gelişimini sekteye uğratıyorsunuz, o an bir semptom görmeyebilirsiniz ama bu aslında yaşamın yönünü ve kişiliğin gelişimini tamamen değiştiren hatta yolundan çıkaran bir müdahale olmuş olur” diye konuştu.

