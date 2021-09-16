Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde en fazla vaka sayısı ABD'de görülürken bu ülkeyi Hindistan, Brezilya ve İngiltere takip ediyor.
Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 504 bini, Hindistan'da 33 milyon 380 bini, Brezilya'da 21 milyon 34 bini ve İngiltere'de 7 milyon 339 bini geçti.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.
Avusturya'da, İş Kurumunun (AMS) önerdiği iş tekliflerini, bazı iş yerlerinin koyduğu Kovid-19 aşısı şartı nedeniyle reddeden kişilerin işsizlik maaşı kesilebilecek.
Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, Kovid-19 tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da Kovid-19 salgınıyla mücadele sırasında karşılaşılan zorluklardan alınan dersler doğrultusunda olası sağlık krizleriyle baş edebilmek için yeni bir idare oluşturdu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), 17-21 Ocak 2022'de İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
İspanya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları hazirandan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısının 100'e düştüğü bildirildi.
İran, ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdi.
Afrika ülkeleri, Kovid-19 salgınının başından bu yana en ölümcül dönemi geride bırakarak 3 ayda 72 bin ölüm kaydetti.
Çin'de Kovid-19 salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı.