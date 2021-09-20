Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde vaka sayısında 432 milyona yaklaşan vakayla ABD ilk sırada yer alırken bu ülkeyi Hindistan, Brezilya ve İngiltere takip ediyor.
Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 912 bini, Hindistan'da 33 milyon 501 bini, Brezilya'da 21 milyon 239 bini ve İngiltere'de 7 milyon 465 bini geçti.
ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getireceği belirtildi.
ABD'nin ayrıca Şengen ülkeleri ve İngiltere'ye Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren gevşeteceği iddia edildi.
Avrupa Birliği (AB) de ABD'nin Kovid-19'a karşı aşıları tamamlanmış AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Hindistan'ın ayrıca, Kovid-19 aşısı ihracatına ekim ayında devam edeceği bildirildi.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş grubu çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve kullanım izni için en kısa sürede yetkili makamlara başvuracaklarını açıkladı.
İtalya'da, Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyasında, 80 yaş üstü ve hastalıklar karşısında savunmasız kişilere aşının 3. dozu bugünden itibaren uygulanıyor.
Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkenin en büyük kenti Auckland'daki dördüncü seviyedeki yasakların üçüncü seviyeye indirilerek 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 için düşük riskli bölgelerde yüz yüze eğitimin pilot testini onayladı.
İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 Kovid-19 testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.
Kamboçya ve Tayland, Kovid-19 salgınına karşı aşılama kampanyalarını arttırdı.
Uganda'da son kullanma tarihi ay sonunda dolacak 455 bin doz Kovid-19 aşısının çöpe gitme riski bulunuyor.