Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 290 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 218 milyon 261 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 529 bine, iyileşenlerin sayısı 195 milyon 152 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 953 bini, Hindistan'da 32 milyon 810 bini, Brezilya'da 20 milyon 752 bini ve Rusya'da 6 milyon 918 bini geçti.

ABD'de son haftalarda hızlı artış gösteren salgın nedeniyle, 5 eyalette hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı belirtildi.

ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda salgına karşı maske düzenlemelerini yasaklayan beş eyalette, yasakların engelli ya da sağlık sorunları olan öğrencilerin eğitime katılımını engelleyerek ayrımcılığa yol açabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

ABD'de test yapılan çocuklar arasında, haftalık vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı.

ABD'de salgın önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, salgında normal hayata dönüş konusunda doğru yolda olduklarını belirtti.

İspanya'da son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybederken, bunun, yaz döneminde şimdiye kadar açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu görüldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, aşılama sürecinin ağır işlediği ülkede eylül ayında haftalık 5 milyon doz aşının tedarik edileceğini ve aşılama hızını artıracaklarını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bu yılın mayıs ayında tespit edilen "C.1.2" varyantının, görülme sıklığının düşük olduğu bildirildi.

İsrail'de okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına 24 saat kala salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salgın nedeniyle uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldı.

Fas’ta 12-17 yaş grubu 3 milyondan fazla öğrenciye aşı uygulanmaya başlandı.

Son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısının kaydedildiği Gürcistan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacağı bildirildi.

Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'daki tam kapanma 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.