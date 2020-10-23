Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41 milyon 836 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 140 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 31 milyon 64 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 614 bin, Hindistan'da 7 milyon 756 bin, Brezilya'da 5 milyon 303 bin ve Rusya'da 1 milyon 463 bine ulaştı.

Salgın nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), Kanada'yı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden çıkarırken, salgından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Çekya'nın talebi üzerine bu ülkeye suni solunum cihazları gönderecek.

Çekya genelinde ise dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirildi. Son 24 saatte yaklaşık 15 bin vakanın görüldüğü Çekya'da yürürlüğe giren önlemler kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatıldı.

Kovid-19'a yakalanan Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yoğun bakıma alındı.

İtalya'nın 3 bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Öte yandan, İtalya'nın büyük şehirlerinden Milano'nun bulunduğu Lombardiya bölgesinde, bu geceden itibaren, Campania bölgesinde ise yarından itibaren gece 23.00'ten itibaren 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesi de yarın geceden itibaren 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Fransa'da, cumartesi itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltilirken, son 24 saatte tespit edilen 41 bin 622 ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda şehirde artan vakalar nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İspanya'da günlük vaka sayısı 20 bin 986 ile en yüksek düzeye ulaştı.

Avustralya'nın başkentinde 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 salgınının kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatını verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ve Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının aralık ayında hazır olabileceğini bildirdi.

Avustralya'da salgından en az etkilenen şehirlerden biri olan başkent Canberra’da, 104 gün sonra 1 kişide virüs tespit edildi.

Kolombiya'da, Kovid-19 salgınının ekonomik yansıması ve barış anlaşmasının uygulanması dahil çeşitli meselelere yaklaşımı protesto edildi.

Tayland hükümeti, ülkede bir haftadan fazladır düzenlenen hükümet karşıtı protestoları önlemek üzere aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararını, protestocuların baskısı sonucu kaldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede artan vaka sayılarına ilişkin sağlık sisteminin günlük 15 bin vakaya kadar kaldırabileceğini belirtti.

Ürdün'de yıl sonuna kadar sürecek cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulamasında cuma namazına izin verileceği açıklandı.

Kaynak: AA