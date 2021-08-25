Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 40 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 214 milyon 387 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 471 bine, iyileşenlerin sayısı 191 milyon 865 bine çıktı.

Vaka sayısı, ABD'de 38 milyon 990 bini, Hindistan'da 32 milyon 557 bini, Brezilya'da 20 milyon 615 bini ve Rusya'da 6 milyon 804 bini geçti.

ABD'de test yapılan çocuklar arasında haftalık vaka sayılarının bir ay içinde 4 kattan fazla arttığı açıklandı.

New York’un göreve yeni gelen Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde ölenlerin toplam sayısının önceki yönetimin açıkladığı rakamdan 12 bin fazla olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için aşının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, halkla temas halinde olan polislerin aşılanma oranının yüzde 90'a ulaşmaması halinde polislere aşıyı zorunlu tutacaklarını belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, devletin salgın döneminde şirketlere yaptığı genel yardımları sona erdirme kararı aldığını bildirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da itfaiyecilerin aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.

Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 100 milyonu aştığı bildirildi.

Hollanda'da salgının etkisiyle en fazla iflasın otelcilik ve yeme-içme sektöründe meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nda, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 3 ilde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesinde yayımlanan bir haberde, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların 7 katına kadar çıkabileceği iddia edildi.

Pakistan'da ölenlerin sayısı 141 artışla 25 bin 220'ye çıktı. Bu, 3 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, aşı olmayanların 15 Ekim'den itibaren toplu ulaşımı kullanamayacağını belirtti. Umar, hava yolu seyahatlerinde ise 30 Eylül'den itibaren ulusal ve uluslararası yolculuklar için aşı zorunluluğu getirildiğini ifade ederek, yine söz konusu tarihten itibaren tüm doz aşılarını olmayanların alışveriş merkezlerine giremeyeceğini ve otelleri kullanamayacağını kaydetti.

Özbekistan’da, üniversitelerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 6 Eylül’de başlanacağı açıklandı.

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 831 yeni vakanın tespit edilmesiyle son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da salgın nedeniyle turizm sektöründe çalışanların yaklaşık yarısının işsiz kaldığı bildirildi.

Çin, ABD'yi Kovid-19'un kökenine dair araştırmaları politikleştirmekle itham etti.

Japonya’da salgınla mücadele kapsamında 13 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 8 eyalet daha eklendi.

Avustralya’da son 24 saatte kaydedilen 973 yeni vakanın salgının başladığı günden itibaren ülkedeki en yüksek rakam olduğu açıklandı.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 169'a yükseldiği bildirildi.