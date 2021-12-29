Dünyada koronavirüs vaka rekoru: Haftada iki milyonu geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta yaklaşık iki milyon yeni vaka kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 COVID-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü. Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Fransa’da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, COVID-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Hastanelerde halen 3 bin 416`sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Avustralya’da COVID-19 vaka sayılarındaki artış hız kesmeden sürerken, dün ilk kez 11 bin 264’e yükselen günlük vaka sayıları bugün de 18 bin 221’e çıkarak yeni yüksek seviyesine ulaştı.

Yunanistan`da COVID-19 vaka sayısı düne göre iki katın üzerinde artarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885`e yükseldi.

İngiltere`de koronavirüs salgınında son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676`ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık`ta kaydedilmişti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e ulaştı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 180 oldu. Kanada`da ilk kez 29 Kasım 2021`de kaydedilen COVID-19’un Omicron varyantında ise günlük 503 ile toplamda 8 bin 549 vakaya ulaştı.

İtalya`da 30 binlerde olan vaka sayısı dün 78 binin üzerine çıktı ve pandeminin başlamasından bu yana günlük vakalarda yeni bir rekor kırıldı.

Bölgelere göre, büyük salgınlara sahne olan Avrupa`da geçen hafta 4 bin yeni ölüm kaydedildi ve ölüm sayısında en fazla artışın kaydedildiği bölge oldu.

Yeni vakaların yüzde 35`ini kaydeden Güneydoğu Asya, geçen hafta 9 bin yeni ölüm kaydetti ve pandeminin başlangıcından bu yana şimdiden 100 bin ölüm aşıldı.

Afrika`da pandemi etkisini azaltıyor. Geçen hafta vaka sayısında yüzde 12, ölüm sayısında ise yüzde 16`lık bir azalma oldu.