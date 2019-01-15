En sağlıksız beslenen Avrupa ülkesi Bulgaristan 

Almanya’daki Friedrich Schiller Jena Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonuçları, sağlıksız beslenmeden kaynaklanan ölüm vakalarında Bulgaristan’ın araştırmaya dahil edilen 51 ülke arasında 12.sırada yer aldığını gösterdi.

Araştırma, 1990'dan 2016'ya kadar olan verilere dayalıdır. Ölüm oranlarının en yüksek olduğu ilk 10 ülke, dördü Asya’da bulunan hep eski Sovyet cumhuriyetleridir. Birinci sırada yer alan Özbekistan’da 100 bin kişide 396 kişinin sağlıksız beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Özbekistan’ı, Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan takip ediyor. 100 bin kişide 291 kişinin sağlıksız beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği Rusya 10. sırada bulunuyor. Yine eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan Gürcistan 11.sırada yer alıyor.

Hemen ardından sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neden olduğu kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerde 260 ölüm vakası ile Bulgaristan geliyor. Aslında eski Sovyet cumhuriyetlerini dikkate almazsak Bulgaristan’ın, AB'de en sağlıksız beslenen ülke olduğu ortaya çıkıyor.

En sağlıklı beslenen ülkeler İspanya, İsrail, Fransa’dır. Bu ilk ülkede sağlıksız beslenme nedeniyle hayatını kaybedenler 43’er kişi, Fransa’da ise 46 kişidir.

Bilim adamlarının araştırma sonuçlarını değerlendirmesine göre Avrupa’da ölüm vakalarının yaklaşık yarısı sağlıksız beslenmeden kaynaklanıyor.

Bölgede iki milyondan fazla insan, şeker içeriği yüksek gıdalar ve düşük miktarda meyve, sebze, çerez ve kepekli tahıl tüketimi ile ilgili hastalıkların kurbanı oldu.

Bilim adamları, ayrıca erkeklerin sağlıksız beslenme nedeniyle kardiyovasküler hastalıklara karşı daha savunmasız olduklarını ortaya koydu. Kadınlar, 50 yaşından sonra risk grubuna girerken sağlıksız beslenme erkeklerde daha küçük yaşlarda olumsuz etki göstermektedir.

Kaynak: Kırcaali haber