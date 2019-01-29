Erdoğan: Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "2001 yılında yayınlanan şeker kanununda nişasta bazlı şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotayı yüzde 5'e düşürmüştük. Şimdi nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz." dedi.

Buna göre özelleştirme sonrasında özel sektöre devredilecek fabrikalara tahsis edilmiş olan kotalarda öngörülen üretim şartlarına uyulmaması halinde eksik üretim yapılan kota miktarları, Türkiye Şeker Fabrikaları'na aktarılacak. Düşürülen nişasta bazlı şekerin kota oranı nedeniyle açığa çıkan şeker kotası oranının Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye aktarılması böyle pancardan şeker üretiminin arttırılması amaçlanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 14:49