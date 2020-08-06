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Fahrettin Koca’dan koronavirüs uyarısı: Genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes ...

ağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı mücadelede daha fazla sorumlukluk alınması gerektiği vurgusu yaptı. Koca yaptığı açıklamada  "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı." dedi.

Fahrettin Koca’dan koronavirüs uyarısı: Genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes ...


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020


Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek “Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.” çağrısında bulundu.

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