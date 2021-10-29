G20'nin 2022 hedefi yüzde 70

İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Maliye ve Sağlık Bakanları toplantısının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, Kovid-19'un dünya çapında derin etkilerinin devam ettiği anımsatılarak, salgının sağlık sistemleri, hizmetleri ve eğitimindeki zafiyetleri ortaya çıkardığı belirtildi.

Salgının küresel ekonomiye de ağır hasar verdiği ve ekonomik toparlanmanın ülkeler ve toplumlar arasında farklılık gösterdiği hatırlatılan bildiride, Kovid-19'un gelişmekte olan ekonomileri, yoksul haneleri, kadınları, kız çocuklarını, engellileri ve yaşlıları daha ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

Bildiride, salgının, dünyanın küresel sağlık krizlerine koordine biçimde müdahale edemediğini ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

Salgını her yerde mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alma ve sağlıkla ilgili acil durumlara müdahale çabalarını güçlendirme taahhüdünün yinelendiği bildiride, kapsamlı biçimde Kovid-19 aşılamasının küresel kamu menfaatine olduğu belirtildi.

Bildiride, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde güvenli, uygun fiyatlı, kaliteli ve etkili aşılara, tedavilere ve kişisel koruyucu ekipmanlara zamanında ve adil erişim sağlamak için bütün ortak çabalara destek verildiği kaydedildi.

Bu yıl sonuna kadar küresel nüfusunun en az yüzde 40'ının, 2022 ortasına kadar da yüzde 70'inin aşılanması hedefine doğru ilerlemeye yardımcı olmak üzere adımlar atılacağına işaret edilen bildiride, gelişmekte olan ülkelerde aşı ve tıbbi ürün arzını artırmaya yardımcı olunacağı, bu ülkelere yönelik tedarik ve finansman kısıtlamalarının kaldırılacağı ifade edildi.

Bildiride, düşük ve orta gelirli ülkelerin yerel ve bölgesel üretim kapasitesiyle arz zincir dayanıklılığının ve aşı dağıtımının artırılacağına dikkat çekildi.

Kovid-19 krizinden alınan dersler sonucunda uzun vadede sağlık kapasitesine yatırımın artırılacağına işaret edilen bildiride, salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi geliştirmeye kararlı olunduğu vurgulandı.

Bildiride, G20 Ortak Finans-Sağlık Görev Gücü kurulduğu, bunun, salgın önleme, hazırlık ve müdahale ile ilgili konularda diyaloğu ve küresel işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın ve pazar günü Roma'daki G20 zirvesinde bir araya gelecek.