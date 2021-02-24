Gözlük kullananların koronavirüse yakalanma ihtimali 3 kat daha az

Raporda Kovid-19’un gözden bulaşabildiği ifade edilirken, “Bir insan saatte ortalama 23 kez yüzüne, saatte ortalama üç kez gözüne dokunma alışkanlığına sahiptir. Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve ovuşturulmasını engeller ” denilmekte.

Kovid-19 başladığı günden bu yana yapılan birçok araştırma virüse hangi yaş grubu, hangi cinsiyet ya da hangi özelliklere sahip olan kişilerin daha fazla ya da daha az yakalandığını gösteren birçok araştırma yapılmakta.

Hindistan’da yapılan yeni bir araştırmaya göre gözlük takan kişilerin Covid-19’a yakalanma olasılığının takmayanlara göre üç kat daha az olabileceği açıklandı.

Nanchang Üniversitesi’nde yapılan araştırmada virüsün vücuda giriş yolları olarak, ağız, burun ve göz işaret edilirken gözlük takan kişilerin gözlerini daha az ovuşturdukları için daha az enfekte olabilecekleri belirtildi.

Araştırma 304 kişi üzerinde yapıldı

Yaşları 10 ila 80 arasında değişen 304 kişi üzerinde yapılan araştırmada, incelenen kişilerin yüzde 19’unun gözlük taktığı, ve bu kişilerin diğer kişilere oranla üç kat daha az Kovid-19’a yakalandıklarının altı çizildi.

Araştırma ile ilgili yayınlanan raporda, "Çalışma, gözlük takan popülasyonda Kovid-19 riskinin, takmayan nüfusa göre yaklaşık üç kat daha az olduğunu gösterdi" ifadesini kullanılırken “Bir insan saatte ortalama 23 kez yüzüne, saatte ortalama üç kez gözüne dokunma alışkanlığına sahiptir. Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve ovuşturulmasını engeller ”denildi.

Daha önce Çin’de yapılan araştırmada doktorlar, kontakt lens kullanan kişilerin koronavirüsün ellerinden gözlerine geçme olasılığını önlemek için gözlüğe geçmelerini tavsiye etmişti.

Kaynak: NTV

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 23:02