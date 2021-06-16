'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Koca, "'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" paylaşımında bulundu.
Sağlık 16.06.2021, 11:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattıklarını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.
AA
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