Haiti ve Lübnan'da artan kolera vakaları endişeye neden oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Haiti'de kolera vakaları artışını sürdürürken, çocukların temiz su, sağlık, beslenme ve eğitim gibi haklarının tehdit altında olduğu vurgulandı.

Kolera nedeniyle 100 bine yakın çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya geldiği ve salgının etkili olduğu bölgelerde 1,2 milyon çocuğun sağlık riski altında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Haitili çocukların haklarının ve sağlık güvenliğinin korunması için tüm ülkelere çağrıda bulunuldu.

Haiti'de salgının etkisini göstermeye başladığı 4 Ekim'den bu yana 13 binin üzerinde şüpheli vaka görüldü ve salgın nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'da 1400'ün üzerinde şüpheli vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığı bilgisini verdi.

DSÖ Lübnan Temsilcisi Abdinasir Ebubekir, koleranın ölümcül bir mikrop olduğuna dikkati çekerek, "Temiz su ve hijyene erişimle bu mikrop engellenebilir." dedi.

Ebubekir, siyasi ve ekonomik sorunlara kolera salgınının eklenmesinin, ülkedeki durumu daha kırılgan hale getirdiğini kaydederek, yetkili makamlara koleranın önlenmesi için çağrı yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, koleranın yeniden ortaya çıktığı 5 Ekim'den bu yana ülke genelinde 1400'ün üzerinde şüpheli vaka, 381 doğrulanmış vaka kolera kaynaklı 17 can kaybı görüldü.