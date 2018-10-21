Hangi balık hangi ay yenir ?

Her balığın yağlandığı zaman farklı olduğu için üç tarafı deniz kaplı ülkemizde bolca olan balığın en lezzetli olduğu aylara göre yemek isteyenler için küçük bilgiler

Hangi balık hangi ay yenir ?


Hangi ayda hangi balık yenmeli sorusuna sebep olan damak tadına dikkat edenlere küçük tavsiyeleri var uzmanların. Her balığın yağlandığı zaman farklıdır.

Kasım ayında en lezzetli yenen balıklar uskumru, hamsi, sardalya ve palamut.

Hamsi

En lezzetli olduğu zaman: Kasım, Aralık, Ocak,Şubat

Kefal

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,Kasım

Sardalya

En lezzetli olduğu zaman: Temmuz, Ağustos, Eylül

İstavrit

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Kasım, Aralık

Lüfer

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Kasım, Aralık

Palamut

En lezzetli olduğu zaman: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık

Uskumru

En lezzetli olduğu zaman: Ekim, Kasım, Aralık

Levrek

En lezzetli olduğu zaman: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs

Mezgit

En lezzetli olduğu zaman: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs

Barbun

En lezzetli olduğu zaman: Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim,

Tekir

En lezzetli olduğu zaman: Eylül, Ekim, Aralık

Kalkan

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat, Nisan

Çipura

En lezzetli olduğu zaman: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım

Torik

En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat

Kılıç

En lezzetli olduğu zaman: Mayıs

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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