Hangi balık hangi ay yenir ?

Hangi ayda hangi balık yenmeli sorusuna sebep olan damak tadına dikkat edenlere küçük tavsiyeleri var uzmanların. Her balığın yağlandığı zaman farklıdır.
Kasım ayında en lezzetli yenen balıklar uskumru, hamsi, sardalya ve palamut.
Hamsi
En lezzetli olduğu zaman: Kasım, Aralık, Ocak,Şubat
Kefal
En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,Kasım
Sardalya
En lezzetli olduğu zaman: Temmuz, Ağustos, Eylül
İstavrit
En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Kasım, Aralık
Lüfer
En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Kasım, Aralık
Palamut
En lezzetli olduğu zaman: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
Uskumru
En lezzetli olduğu zaman: Ekim, Kasım, Aralık
Levrek
En lezzetli olduğu zaman: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs
Mezgit
En lezzetli olduğu zaman: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs
Barbun
En lezzetli olduğu zaman: Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim,
Tekir
En lezzetli olduğu zaman: Eylül, Ekim, Aralık
Kalkan
En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat, Nisan
Çipura
En lezzetli olduğu zaman: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım
Torik
En lezzetli olduğu zaman: Ocak, Şubat
Kılıç
En lezzetli olduğu zaman: Mayıs
Kaynak: www.dunyabulteni.net