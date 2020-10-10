'Herkesin dokunduğu eşyaya el sürmeyin'

Salgın döneminde tokalaşmanın tehlikeli olduğunu ve bu yolla korona virüsün doğru bulaştığını belirten Tevfik Özlü, “Öksürüp, hapşırırken etrafa damlacıkların yayılmasını önlemek için elleriyle ağzını kapatan kişiler, eğer grip ve Covid 19 gibi solunum yolu virüslerini taşıyorsa, virüslü damlacıklarla ellerini bulaştırmış olurlar. O kişiyle tokalaştığımızda virüs doğrudan elimize bulaşabilir. Ya da elleriyle asansör düğmesi, kapı kolu, otobüslerdeki tutamaklar, merdiven tırabzanlarına dokunduğunda, virüsü oralara eker ve biz de aynı yüzeylere dokunursak virüsü almış oluruz. Aslında cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz” dedi.

'YARA, BERE VE ÇİZİKLER BİZİ DIŞ TEHDİTLERE AÇIK HALE GETİRİR'

Eldeki yaraların, virüsün vücuda girmesi noktasında kolaylık sağladığını belirten Özlü, “Eğer su ve sabunla ellerimizi yıkama imkânımız yoksa, -örneğin toplu taşımada yolculuk ederken- asgari yüzde 70’lik alkol içeren kolonya veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi dezenfekte edebiliriz. Ellerimize iyi bakmalıyız. Cildimizdeki yara, bere ve çizikler bizi dış tehditlere açık hale getirir" açıklamasında bulundu” dedi.

'HERKESİN DOKUNDUĞU EŞYALARA EL SÜRMEMELİYİZ'

Salgın döneminde ellerin değdiği yerlere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Özlü, “Öncelikle, hapşırık ve öksürüğümüzü ellerimizle değil; dirseğimizle kapamalıyız veya ceketimizin iç yüzüne öksürüp, hapşırmalıyız. Salgın dönemlerinde başkalarıyla tokalaşmak güvenli değil. Ellerimize mukayyet olmalı, herkesin dokunduğu eşyalara, yüzeylere olabildiğince el sürmemeliyiz. Eğer bu yüzeylere, eşyalara dokunduysak, hemen ellerimizi su ve sabunla yıkamalı; yıkamadan önce ellerimizi ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize temas ettirmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 12:53