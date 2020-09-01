İki doktor daha koronavirüse yenik düştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüsle savaşın en ön cephesinde ise sağlık çalışanları yer alıyor. Ancak Covid-19 gece gündüz demeden hastalara şifa veren elleri, hekimleri de hayattan koparıyor.



Dün Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesinde çalışan, Iğdır Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Erez ve Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Habertürk