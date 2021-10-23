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İl il vaka sayıları açıklandı: İşte en riskli iller

Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıkladı.

Sağlık 23.10.2021, 18:47
İl il vaka sayıları açıklandı: İşte en riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. 

Bu sayılar bir önceki hafta (2-8 Ekim) İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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#Sağlık Bakanlığı #kovid19 #bakan koca
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