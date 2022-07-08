İlaca yüzde 25 zam geldi!

Resmi Gazete'de yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre ilaçlara zam yapıldı. Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cincinden bir Euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eczacıların kar oranları artırıldı. Konuya ilişkin kararda "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 25 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz" denildi.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı karı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı.