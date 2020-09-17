İlk korona aşısı yapıldı, etkisi ne oldu? İlk uygulanacak kişiler açıklandı

Türkiye'de ilk kez Hacettepe'de yapılan koronavirüs aşısı sonrası Prof. Dr. Serhat Ünal ilk kez konu hakkında açıklama yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'de de gönüllü uygulaması yapılan Çin'de üretilen koronavirüs aşısının yılbaşı civarında ruhsat işlemlerinin tamamlanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ünal, "Her şey düzgün giderse yılbaşı civarında ruhsatlanmalar tamamlanabilir. Yeni yılın ilk aylarında yaygın aşılama programlarının olmasını umut ediyorum" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova: Türkiye genelinde 13 bin kişiye aşı yapmayı planlıyoruz. Bu kişiler yaklaşık 7 aylık bir sürede kontrol edilecek.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova: Kullandığımız aşı, inaktive bir virüs aşısı. Dünyada bu aşamada denenen 9 aşı var, 4'ü inaktive aşı.

İlk; riskli gruptan 1200 sağlık çalışanına denenecek, 18-60 yaş arası covid geçirmemiş gönüllüler alınacak. Başvuru; aşı merkezleri

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 12:57