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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının 3 büyükşehirde de arttığını duyurdu.

Sağlık 05.01.2022, 13:48
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (11-17 Aralık'ta) İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 olarak kayda geçmişti.

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#haftalık vaka sayıları
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