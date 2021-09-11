banner39

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" paylaşımında bulundu.

Sağlık 11.09.2021, 12:13
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, "Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerini kullandı.

banner53
#koca #vaka #Kayseri #elazığ #Bolu #Malatya #Kırşehir
Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?