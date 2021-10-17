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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 olarak gerçekleşti.

Sağlık 17.10.2021, 13:32 17.10.2021, 14:26
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.

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#vaka
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