İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.