İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı.
Sağlık 07.11.2021, 17:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.
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