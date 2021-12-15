banner39

banner35

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

Sağlık 15.12.2021, 10:42
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre her 100 bin kişide vaka oranını gösteren haftalık insidans haritası açıklandı. 472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il oldu.

banner53
#vaka sayısı #koronavirüs
Yorumlar (0)
7
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?