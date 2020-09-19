İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 759'a ulaştı.

Son 24 saatte 4 bin 422 yeni vaka tespit edildi. Bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan vakalara ilişkin "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni kısıtlamalar

Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önceki gün yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA