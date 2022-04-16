Isparta Şehir Hastanesinde koronavirüs yoğun bakım servisi bire indi
Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kurulan 3 Kovid -19 yoğun bakım servisi sayısı, vakaların azalmasıyla bire düşürüldü.
Sağlık 16.04.2022, 15:27
Alınan bilgiye göre, salgın sürecinde oluşturulan 3 yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı, en düşük seviyeye geriledi.
Salgın nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda 6 hastanın tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, hastanede aşılama çalışmalarının ramazanda akşam 22.00’ye kadar devam ettiği bildirildi.
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