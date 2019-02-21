Japonya ilk gen terapisi ilacını onayladı

Japonya'da ilk defa, gen terapisi ilaçlarının kullanımına izin verildi. Karar Japonya hükümeti altındaki uzman bir komisyon tarafından verildi.

AnGes, ilacın "Collategene" ticari ismi ile tescili için başvuruda bulundu. Bacak dokusunun ölümüne yol açabilecek zayıf kan dolaşımını tedavi etmek için kullanılacaktır.

Gen tedavisi, yeni neslin kalıtsal hastalıklarını tedavi etmenin bir yolu olarak daha fazla dikkat çekiyor. Gen tedavisi, henüz ilaç bulunmayan hastalıkları tedavi etmek ve semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Bu ilaçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer bazı ülkelerde onaylanmıştır.

"Collategene" ilacı, kan damarlarının oluşumundan sorumlu olan ve hasarlı uzuvlarda kan dolaşımını artıran genleri içerir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net