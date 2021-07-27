Kaç kişi aşı yaptırmadı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamanın önemi büyük. Uzmanlar bu virüse karşı en büyük silahımızın aşılanma olduğuna vurgu yaparken, aşılanma oranının yüksek olduğu illerdeki vaka sayılarının az olduğuna da dikkat çekiliyor. Yurt genelinde ise aşı karşıtlarına karşı ikna çabaları hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bine indiğini belirtti.

Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407'e indi" ifadelerini kullandı.

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