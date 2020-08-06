Kanada'da obezitenin tanımı ‘kronik hastalık’ olarak değişti

Kanadalı bir grup doktor, obeziteyle mücadelede yeni yönergeler yayınladı. Bu kapsamda doktorlar, obezitenin ‘kilo artışı’ şeklindeki tanımını, ‘kronik kompleks hastalığı’ olarak değiştirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, dünyada bir ilk olduğu tahmin edilen yeni yönergeler, Kanada’nın Toronto şehrinde obezite hastalığı uzmanı Dahiliye Doktoru Sean Wharton başkanlığındaki 62 kişilik uzman bir ekipten oluşan bir komite tarafından üç buçuk yılda hazırlandı.

Wharton, obezitenin yeni tanımıyla ‘şişman kişilere karşı ayrımcılığı ve damgalamaya son vermek ve onlarla tedaviye ihtiyaç duyan hastalar olarak iletişim kurmayı’ hedeflediklerini ifade etti.

Wharton, “Bu hastalarla psikolojik, fiziksel ve zihinsel sorunları ve hedefleri ile motivasyonları hakkında konuşmak gerekir. Bu hastalarla etkileşim kurulduğunda vücut kitle endekslerine (BMI) ve basküldeki rakamlara odaklanmaya son verilmeli. Daha az yemek ve daha fazla spor yapmak şeklindeki yaygın sağlık tavsiyeleri çoğu hastaya yardımcı olmaz hatta onlar üzerinde daha zararlı etkileri olabilir. Daha zor olan ise genellikle obez hastaya kilolarının hemen hemen tüm sağlık şikayetlerinin sebebi olduğunun söylenmesidir. Hastanın psikolojisini ve akıl sağlığını etkileyen bu durum, tedavi yerine sorunun daha da kötüleşmesine yol açıyor” diye konuştu.

Kanada’da her 4 kişiden biri obez. Obezite Kanada ekonomisine yılda 9 milyar dolara mal oluyor.

Kaynak: Şarku'l awsat