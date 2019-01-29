Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı kuruldu

Türk Kızılay Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Kerem Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı'nın, politik kutuplaşmanın fazlalaştığı, devletlerin, klasik diplomasinin sorunları çözmede yetersiz kaldığı, mutlaka klasik devletler arası diplomasi araçlarına eklenmesi gereken insani diploması aracı noktasında çok önemli bir rol alacağını belirtti.

Kerem Kınık, Arap Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Organizasyonu (ARCO) Başkanı Yasin Ahmet Abbas ve Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali Buhedma, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı'nın kuruluşu dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı, İİT bölgesindeki 50’ye yakın ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneğinin katılımıyla OIC Red (Kırmızı Ağ) kurulmasına karar verildiğini dile getiren Kınık, ağın kurulma amacını şöyle açıkladı:

"Öncelikle kendi aramızdaki işbirliğini ve bilgi alışverişini artırmak, sorunlara ortak çözüm aramak, birbirimizle sıkıntılarımızı ve kaynaklarımız paylaşmak, İİT’nin bünyesindeki politik mekanizmalara etki ederek insani sorunları gündeme getirmek, Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük teşkilatı olan İİT bünyesinde Kızılay ve Kızılhaç hareketini daha fazla görünür kılmak ve ülkelerimizde, bulunduğumuz coğrafyalardaki bir takım kaynakları daha fazla seferber edebilmek için bu birliği, bu sosyal ağı kurduk. Bölgemize, İslam coğrafyasına ve dünyaya barış ve umut getirmesini temenni ediyoruz. Politik kutuplaşmanın fazlalaştığı, devletlerin, klasik diplomasinin sorunları çözmede yetersiz kaldığı, mutlaka klasik devletler arası diplomasi araçlarına eklenmesi gereken insani diploması aracı noktasında da bu ağ çok önemli bir rol alacak."

Kınık, ulusal derneklerin devletlerine ve uluslararası dünyaya, barışın tesis edilmesi, güvenin artırılması, insanın korunması, çatışmaların engellenmesi ve çözülmesi için elinden gelen katkıyı vereceğini belirterek, "En temel amaçlarımız için savunuculuk yapacağız, sorunlarımızı ortak bir sesle, ortak bir terminolojiyle gündeme getireceğiz. İnsani diplomasi faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. İİT üye ülkelerin içerisindeki ulusal derneklerinin kapasitesinin artırılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgedeki kaynakların seferber edilebilmesi için de gereken lobicilik faaliyetlerini de elimizden geldiği kadar yapacağız." diye konuştu.

Ağın üyelik sisteminin İİT'ye üye ve gözlemci ülkelerin ulusal dernekleri aracılığıyla olacağını anlatan Kınık, "İİT’nin ilgili kuruluşları, federasyonumuz, Kızılhaç komitesi, gençlik komisyonu bunlar bize gözlemci olarak katılabilecek. Kurulan ağımızın 2 yılda bir gerçekleşecek bir genel toplantısı olacak. Bu üyelik toplantısında alacağımız kararları 9 ulusal derneğin temsil ettiği bir icra komitesi hayata geçirmek için çalışacak. Daimi anlamda destek vermesi için profesyonel sekreterya da oluşturulacak." dedi.

Kerem Kınık, ağ fikrini 2016'da gündeme getiren ve kuruluşuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ARCO Başkanı Yasin Ahmet Abbas da İİT bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı'nın çok aktif görev alacağını ve zor şartlar altında olan, krizlere maruz kalan insanlara destek vereceğini belirtti.

En fazla mültecinin ve yerinden edilen insanın bölgede bulunduğuna değinen Abbas, "İnsani kriz her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Kaynaklarımızı, bölgenin kaynaklarını bir araya getirerek insani krizlere son vermeli, insanlara çare olmalıyız." dedi.

Abbas, doğal afetlerin bir ülkede meydana gelirken komşu ülkeleri de etkileyebildiğini, mülteci krizi olduğunda mültecilerin de aynı kültürü taşıyan diğer ülkelere gittiğini anlattı.

Ağın kuruluşunda Türk Kızılay'ın büyük çaba harcadığını vurgulayan Abbas, "Kaynaklarımızı toplayıp tek amaca kanalize etmemiz gerekiyor. Bu ağ bize ek güç olacak, daha hızlı hareket etme kabiliyeti sağlayacak." diye konuştu.

Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali Buhedma ise ağın kuruluşunda öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Daha fazla işbirliği gerektiğinin altını çizen Buhedma, sözlerini, "Ancak işbirliği sayesinde düzlüğe çıkabilir, mültecilerin ve zor durumda olanların zorluklarını bir nebze de olsa hafifletebiliriz. Türkiye, insani meselelerde koordinasyon görevini en iyi şekilde yürütüyor. Ortak programlar sayesinde projeler üretecek, projelerle yardımlarımızı ulaştıracak ve zor durumda olanların savunma mekanizmasını geliştireceğiz." diye tamamladı.

Kaynak: AA