Korona salgını ne zaman bitecek? Sevindiren haber geldi

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, milyonlarca insanın mücadele ettiği, 2 milyondan fazla insanın ise ölümüne sebep olduğu koronavirüs salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılının da Kovid-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.

'En kötü senaryo geride kaldı'

Kluge, en kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti. Kovid-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan Kluge, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum. Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj." ifadelerini kullandı.

AA

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 11:10