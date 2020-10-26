Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Artık tehdit yakından geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin çok öenmli açıklamalarda bulundu. Özlü, virüsün etkisini yitirmediğini, hala çok öldürücü olduğunu söyledi. Özlü, kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirileceğini ifade ederek, maske ve mesafe kurallarının önemine dikkat çekti. Özlü, vatandaşların 'kötü geride kaldı' algısından sıyrılmasını istedi, 'daha kötüsü gelebilir' uyarısında bulundu.

Vakaların sadece İstanbul'da artmadığını, genel olarak bakıldığında Türkiye'nin her yerinde bir artışın görüldüğünü aktaran Özlü, "Peki neden artıyor? Çünkü yaz bitti, insanlar yazın açık havada, tatilde, yazlıkta, deniz kenarında, daha doğada, daha izole vakit geçiriyorlardı. Bu virüs açık havada daha az bulaşıyor. Şimdi tekrar döndüler ve kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Virüs kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor. Birinci etken asıl bence bu" dedi.

Özlü, "Bakın Türkiye'de günde 70'in üzerinde insan ölüyor. Bu virüs hala öldürüyor. Yani her gün 70 eve ateş düşüyor. En sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Bu ölümler başkası için diye düşünmeyelim, bunlar bizim çevremizde, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar. Artık tehdit yakından geliyor. Herkes bence risk altında" diye konuştu.

Özlü, "Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, baştan beri giderek artıyor. Dolayısıyla yani henüz daha salgını durdurmuş, yavaşlatmış değiliz. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor. 'Kötüyü geride bıraktık, biz bunu atlattık' zannetmeyelim. Önümüzde daha ne olduğu belli değil. Tedbirlere daha çok uymamız lazım" ifadesini kullandı.

Kaynak: Süper haber