Koronavirüs salgınında son 24 saat

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 928, Hindistan'da 5 milyon 308, Brezilya'da 4 milyon 495, Rusya'da 1 milyon 97 bine çıktı.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 4 bin 422 yeni vaka, ülkede 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istatistiklere göre halkın salgın kapsamında alınan önlemlere riayet etme oranının düştüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Irak'ta salgın nedeniyle mart ayında kapatılan ibadet yerlerinin sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılması kararı alındı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testi için gerekli örnek alma çubuklarının tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, 21 Eylül'den itibaren Rusya ile uçuşların yeniden başlatılacağını açıkladı.

Endonezya'da son 24 saatte 4 bin 168 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük rakama ulaşılırken, başkent Cakarta’da, salgının yayılımına karşı hafif ve orta düzeyde belirti gösteren hastalar için 27 otel karantina merkezine dönüştürüldü.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yürürlükteki Kovid-19 yasaklarının kaldırılması için hafta sonları gösteri düzenleyen yasak karşıtları, bugün de sokaklara döküldü.

Güney Kore ve Vietnam’ın yakın gelecekte iş seyahatlerini kolaylaştırmak için salgın kısıtlamalarını hafifletmeyi planladığı duyuruldu.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, salgınla mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde gelecekte sıkıntı yaratabileceğini belirterek, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 geriletmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (La Liga Endesa) bugün başlayan 2020-2021 sezonunun 1. haftasında iki maç Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendi.

Kaynak: AA