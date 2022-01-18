Koronavirüs soğuk havayı seviyor

Medicana Ankara Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, soğuk ve kuru hava solumanın bağışıklık sisteminin çalışmasını olumsuz etkilediğini, iç ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesine sebep olduğunu ve bunun da viral enfeksiyonları artırdığını ifade etti.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre Erkekol, hava şartlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artıştaki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soğuk havaların virüslerin daha uzun süre stabil ve bulaştırıcı kalmasına yol açabildiğini belirten Erkekol, şunları kaydetti:

"Soğuk ve kuru hava solumak bağışıklık sisteminin çalışmasını olumsuz etkiler. Soğuk havalar iç ortamlarda daha fazla vakit geçirmemize bu da viral enfeksiyonların artışına neden olabilmektedir. Böylece insanların birbiriyle temas mesafesi kısalırken, temas süresi artar. Sigara dumanı, ısıtmaya bağlı etkenler başta olmak üzere iç ortamda karşılaştığımız kirleticilere maruz kalma oranımız artar. İçerinin az havalandırılması da viral bulaş için ideal bir ortam oluşturur. İç ortamda vakit geçirmek, güneş ışığından yeteri kadar faydalanılamamasına ve aktivite kısıtlanmasına da neden olur. Böylece D vitamini ve egzersiz de azalmış ve bağışıklık sistemimiz için bir negatif etken daha oluşmuş olur.”

Erkekol, viral enfeksiyonlardan korunmada en önemli etkenin maske ve mesafe kurallarına uyulması ile aşılamanın tam olarak yapılması olduğuna dikkati çekti.

Kışın evde hareketsiz kalınmaması gerektiğine işaret eden Erkekol, egzersiz konusunda şu önerilerde bulundu:

"Hayatımıza en azından 15 dakikalık egzersiz, yürüyüş programları eklemeyi ve bunu yaparken mümkün olduğunca güneşten faydalanmayı unutmamalıyız. Dışarı çıktığımızda soğuk havanın ısıtılarak solunmasına yardımcı olacak atkı gibi koruyucuların kullanımı önerilmektedir. Maske kullanımı bu noktada da önemli bir yardımcı ve koruyucu olacaktır. Sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmek önemli bir faktördür. İç ortamların sık havalandırılması ve uygun nemliliğin idame ettirilmesi önemlidir. Kronik hastalığı olan bireylerin tedavilerini aksatmadan kullanmaları ve gerekli kontrolleri zamanında yaptırmaları gerekir."