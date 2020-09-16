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Koronavirüs testi pozitif olan 20 bin 94 kişi sokaklarda

İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi."

Koronavirüs testi pozitif olan 20 bin 94 kişi sokaklarda

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi." denildi.

Kaynak: AA

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