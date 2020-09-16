Koronavirüs testi pozitif olan 20 bin 94 kişi sokaklarda

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi." denildi.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi."
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi." denildi.
Kaynak: AA