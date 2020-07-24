Koronavirüs vaka ve vefatların yarısı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam 223 bin 315 vakanın yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatların ise yüzde 50,2’si İstanbul’da olmuştur."
Kaynak: AA
Koca: "Toplam 223 bin 315 vakanın yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatların ise yüzde 50,2’si İstanbul’da olmuştur."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam 223 bin 315 vakanın yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatların ise yüzde 50,2’si İstanbul’da olmuştur."
Kaynak: AA