Koronavirüslere karşı koruma sağlayacak

Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill (UNC) ve Duke Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir keşfe imza attı.

Yeni keşfedilen "DH1047" isimli antikor, bağlandığı virüs hücrelerinin çoğalmalarını ve enfekte etmelerini önleyebiliyor.

Araştırmacılar, antikorun virüs salgınları için gelecekteki aşı araştırmalarının anahtarı olabileceğine inanıyor.

DH1047'nin, halihazırda enfekte olmuş bir kişinin virüsten hissedebileceği semptomların tedavisine de yardımcı olabileceği belirtiliyor.

DH1047 antikoru, virüsün hücrelerine bağlanarak ve onları nötralize ederek, çoğalmalarını önlüyor.

Duke Human Vaccine Institute Direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Barton Haynes, bu antikorun mevcut salgın için "terapötik" olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Daily Mail