Koronavirüsü gösteren maske üretildi

Devekuşu antikorlarından yararlanarak Kovid-19’u morötesi ışık altında gösteren bir maske yapıldı. Japon araştırmacılar tarafından yapılan bu keşif, koronavirüsün evde tespit edilmesi için ucuz test imkanı sağlayacak. Maskenin filtresini devekuşu antikoruyla kaplayan araştırmacılar morötesi ışık altında parlayan bir kimyasal sıktıklarında koronavirüsü gördü.

Kyoto Üniversitesi’nde Yasuhiro Tsukamato liderliğindeki ekip tarafından yapılan keşif, virüsün evde düşük maliyetli test edilmesini sağlayabilir. Kuşların hastalığa karşı güçlü bir dirence sahip olduğunu gösteren önceki araştırmaları baz alan bilim insanları, virüsü hedefleyen devekuşu antikorlarıyla kaplı bir maske filtresi oluşturarak işe başladılar.

Çalışmada, denekler maskeleri taktı ve sekiz saat sonra filtreler çıkarıldı. Virüs varsa ultraviyole ışık altında parlayan bir kimyasal püskürtüldü. Sonuçta Kovid bulaşmış kişilerin taktığı filtrelerin burun ve ağız çevresinde parladığı görüldü. Ekip şimdi, virüs taşıyan maskeleri özel aydınlatma olmadan otomatik olarak parlayacak şekilde daha da geliştirmeyi umuyor.

Bir veteriner profesörü ve üniversitenin başkanı olan Tsukamoto, yıllarca deve kuşları üzerinde çalışarak bağışıklık güçlerini kuş gribi, alerji ve diğer hastalıklarla savaşmaya uyarlamanın yollarını aradı. Tsukamoto, Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamada, özel maskelerden birini taktıktan sonra koronavirüs olduğunu keşfettiğini söyledi. Standart bir testten sonra da bu tanı doğrulandı. Bilim insanları, maskelerin test aşamalarının devam ettiğini ve 2022 yılında piyasaya sürülmesi için hükümetten onay beklediklerini ifade etti.

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