Kovid-19 aşılarıyla ilgili korkutan açıklama

Bancel, mevcut Kovid-19 aşılarının, koronavirüsün Omicron varyantına karşı Delta varyantına karşı olduğu kadar etkili olmasının olası olmadığını söyledi.

Bancel, Financial Times'a (FT) verdiği röportajda, "Omicron’a karşı aşıların etkinliğinin, Delta ile sahip olduğumuz seviyede olduğu bir dünya yok bence. Mevcut aşıların etkinliğinde önemli bir düşüş olacak. Ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü verileri beklememiz gerekiyor. Ama konuştuğum tüm insanlar 'bu iyi olmayacak' diyor” diye konuştu.

Omicron varyantı ilk olarak 9 Kasım'da Güney Afrika'da tanımlandı ve 24 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirildi. DSÖ, Omicron'u endişe verici varyant olarak etiketledi ancak daha bulaşıcı olup olmadığını veya semptomlarının diğer varyantlardan daha şiddetli olup olmadığının henüz net olmadığını açıkladı.

Bancel FT'ye, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkinliğini test etmenin birkaç hafta süreceğini ve Moderna ve Pfizer/BioNTech’in Omicron'a özgü bir aşıyı test edip üretmesinin birkaç ay süreceğini söyledi.

Aadil aşı dağıtımını sağlamakla görevli küresel koalisyon Covax'ı varyantın ortaya çıktığına inanılan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere daha fakir ülkelere aşı dağıtmamakla eleştiren Bancel, "Bu çoğunlukla zengin ülkeler tarafından alınan bir politika kararıydı. ABD'de bize üretimimizin yüzde 60'ını ABD hükümetine vermekten başka seçeneğimiz olmadığı söylendi. Bu bir Moderna kararı değildi. Bu ABD hükümetinin kararıydı” dedi.

Moderna CEO’sunun yorumları, dünya genelinde hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden oldu. Hong Kong borsa endeksi yüzde 1,6 düşüşle bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesinde kapandı. Londra'daki FTSE 100 endeksi, BioNTech yorumlarının ardından 50 puan veya yüzde 0,7 ile 7059 puanda kapanmadan önce yüzde 1,5 düşüşle yedi haftadaki en düşük seviyesine geriledi.

FTSE 100, başarılı aşı denemelerinin Kasım 2020'de küresel bir yarış başlatmasından hemen önce, yaklaşık yüzde 5 değer kaybettiği Ekim 2020'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Yaklaşık yüzde 2,5 düşüşle bir yıldan fazla bir sürenin en kötü ayını kaydetti.

ABD’li yatırım bankası Jefferies'in genel müdürü Mohit Kumar, Bancel'in yorumlarının endişe verici olduğunu belirterek,. “Yorumlar muhtemelen mevcut durumun gerçekliğini ve Omicron etkisini çevreleyen belirsizliği yansıtıyor. Birkaç hafta içinde daha fazla netlik kazanmalıyız, ancak o zamana kadar piyasa riske maruz kalacak” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan, Pfizer CEO'su Albert Bourla, CNBC'nin "Squawk Box" adlı programında Pfizer'in zaten Omicron'a özgü bir aşı üzerinde çalıştığını söyledi. Bourla, şirketin oral Covid-19 hapının yeni varyanta karşı etkili olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Bourla, "Oral tedavimiz, koronavirüsteki çoğu mutasyonun başak proteininde meydana geldiği gerçeğine uygun olarak tasarlandı. Bu bana tedavinin etkilenmeyeceğine dair çok yüksek bir güven veriyor, oral tedavimiz bu virüsten etkilenmeyecek. Aşıların da henüz varyanta karşı ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz” dedi.