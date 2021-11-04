Kovid-19 hapı ilk onayı aldı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapını onayladığını açıkladı.

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, Kovid-19 hapını da ilk onaylayan ülke oldu.