Kovid-19'un kökeniyle ilgili yeni araştırma

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bilinen ilk COVID-19 vakası, Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında çalışan bir kadın satıcıydı.

Önceki araştırmalarda hasta sıfırın hayvan pazarıyla alakası olmayan bir muhasebeci olduğu iddia edilmiş, bu durum virüsün laboratuvardan sızmış olduğu iddialarını ortaya çıkarmıştı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, Arizona Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji başkanı Michael Worobey, yaygın olarak COVID-19'a yakalanan ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin, ilk semptomlarının başlangıçta bilinenden birkaç gün sonra 16 Aralık'ta ortaya çıktığını açıkladı. Kafa karışıklığının nedeni ise hastanın 8 Aralık'ta yaşadığı bir diş problemiydi.

Huanan Pazarı'ndaki işçilerde görülen birden fazla vakadan sonra semptomlarının ortaya çıkması, orada bir kadın deniz ürünleri satıcısını bilinen en eski vaka haline getirdi ve hastalık başlangıcı 11 Aralık oldu.

COVID-19'a neden olan virüsün kökeni hala bir sır ve Çin ile ABD arasında önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor .

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl yapılan ortak bir araştırma, COVID-19'un bir laboratuvarda ortaya çıktığı teorisini neredeyse tamamen sona erdirdi.

En olası hipotez ise virüsün vahşi yaşam ticareti yoluyla insanlara doğal olarak bulaşması.

DSÖ liderliğindeki bir uzman ekip, Çinli bilim insanlarıyla koronavirüsün ilk tespit edildiği yer olan Wuhan şehrinde ve çevresinde dört hafta geçirdi.

Mart ayında ortak bir raporda Sars-CoV-2 virüsünün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı açıklandı ancak daha fazla artaştırmaya ihtiyaç duyulduğu söylendi.