Kritik toplantı ertelendi
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun 27 Nisan'da toplanacağını duyurdu.
Sağlık 20.04.2022, 10:29
Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."
9
açık
Günün Anketi Tümü