Kronik stres kanser nedeni

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, stresin de kanser gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak, gün içinde bunu azaltabilmek için spor ya da bir hobiyle ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Sunguroğlu, "Stres hastalık gelişiminde etkilidir çünkü stresle birlikte tansiyon yükselir, kan şekeri artar ve kişinin metabolizması bozulur. Bu durumun sürekli olması halinde de stres kronikleşir ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemi bozulur ve kansere yatkınlık artar." ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE VURGUSU

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, kanserden korunmada, yeterli fiziksel aktivitenin önemine işaret ederek, "Yağ dokusu biriktikçe vücutta zararlı maddeler salgılanıyor. Bu da kanser gelişiminde önemli rol oynuyor." dedi.

Kanserden korunmada en önemli faktörlerin başında, tütün ve tütün ürünlerinden uzak geldiğini aktaran Sunguroğlu, "Özellikle akciğer kanseri gelişiminde yüzde 90'ın üstünde tütün kullanımı etkilidir. Tütün kullanımı başta akciğer olmak üzere mesane, gırtlak kanseri gelişiminden sorumludur." sözlerini kullandı.

KANSERE YAKALANMADA YAŞAM BİÇİMLERİ FAKTÖRÜ

Sunguroğlu, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sağlığın "bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan iyi olma hali" olarak tanımlandığı dile getiren Sunguroğlu, sağlık üzerinde yüzde 7 iklim, yüzde 8 tıbbi koşullar, yüzde 10 sosyal koşullar, yüzde 15 kalıtsal faktörler ve yüzde 60 oranında ise yaşam stilinin etkili olduğunu vurguladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

