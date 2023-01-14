Küresel kuş gribi salgını en üst seviyede

Küresel salgın, alınan tüm önlemlere rağmen hız kesmezken, bilim insanları, doğal yaşamı koruma konusuna kendisini adayanlar ve hükümetler bu sorunun çözümü için arayışlarına son dönemde hız verdi.

Son olarak Japonya'da kuş gribi vakaları nedeniyle öldürülmek zorunda kalınan tavuk sayısının 10 milyona yaklaştığı bildirildi.

Söz konusu rakam, kuş gribi nedeniyle bir sezonda şimdiye kadarki en fazla öldürülen hayvan sayısı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de kuş gribi yüzünden yumurta fiyatlarında rekor artış

ABD’de 2023 ocak ayı itibarıyla 58 milyon kümes hayvanı bu hastalıktan etkilendi. ABD'de kuş gribi salgınları, yumurta üretimini azaltarak fiyatları 2022'de rekor seviyelere yükseltti.

Tekrarlayan salgınların sonucunda, ABD yumurta stokları Aralık 2022'nin son haftasında, yıl başına göre yüzde 29 azaldı.

Geçen yıl aralık ayındaki Noel haftasında kabuklu yumurta fiyatları, 2022'nin başına kıyasla yüzde 267 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 210 daha yüksek kaydedildi.

Avrupa’da 37 ülke etkilendi

Avrupa’da ise kuş gribi etkisini en az 37 ülkede etkisini gösterdi.

Avrupa’da salgının görüldüğü çiftlik sayısı yüzde 35 artış gösterdi. Avrupa’da Ekim 2021 - Eylül 2022 arasında yaklaşık 50 milyon kümes hayvanı itlaf edildi.

Avrupa’da kuş gribinin en fazla etkilendiği ülkelerin başında Fransa geliyor.

Çiftliklerde 2 bin 500’ü aşan salgın dalgasıyla yaşlı kıtadaki kuş gribi enfeksiyonlarının oranı rekor kırdı.

Avrupa’da salgının çıktığı çiftlik sayısı yüzde 35 arttı

Kuş gribinin 2021'in sonlarında yeniden tespit edilmesinden bu yana bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen vaka sayısı sürekli artış gösterdi.

Avrupa’da 2022 yılı sonbaharında salgının bir önceki yılının aynı dönemine göre enfekte olan çiftliklerin sayısı yüzde 35 daha yüksek olduğu saptandı.

Kuş gribi tarihindeki en büyük salgın oranı yaşanıyor

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün hayvan sağlığıyla ilgili oluşturduğu Ortak Bilimsel Komitesinin Yöneticisi Ian Brown,“Etkilenen kümes hayvanları, çiftliklerin ve ülkelerin sayısı, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı ve süre açısından mevcut enfeksiyon gerçekten tarihte şu ana kadar gördüğümüz en büyük salgın.” diyerek durumunu ciddiyetini dile getirdi.

Kuş gribi ilk olarak Çin’in güneyinde 1996 yılında tespit edildi. Bu tarihten itibaren salgın Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya doğru genişlerken doğal olarak ortadan kalkmadı.

Kuş gribini şu etkili olan türü “H5N1” göçmen kuşlarla ortaya çıktı. Salgının yayılma oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken bilim insanlarına göre, bir kuş 100’e yakın kuşa bu virüsü bulaştırabiliyor.

Kaynak: Euronews