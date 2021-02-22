Tedbirler kaldırılsa da maske takacağız

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, maske kullanımının 2022’de de devam edeceğini açıkladı.

Amerikan CNN televizyonunda bir programa konuk olan Fauci, 1918'deki grip salgınından bu yana, 102 yıldır görülmemiş bir durumla karşı karşıya olunduğunu hatırlattı.

"İçinden geçtiğimiz gerçekten çok korkunç bir durum" diyen Fauci, 2022'de çok daha fazla insanın aşı olmuş olacağını ve salgına karşı alınan pek çok önlemin sona ereceğini belirtti.

Buna rağmen Amerikalıların maske takmaya devam etmesinin gerekebileceğini dile getiren Fauci, ortaya nasıl varyantların çıkacağına bağlı olarak yeni dozlar gerekebileceğini ifade etti.

ABD'de bugüne kadar yaklaşık 43 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı. Yaklaşık 18 milyon kişi de iki doz aşı oldu. Ancak aşı olanlar nüfusun yüzde 15'inden azını oluşturuyor.

Kayna: NTV