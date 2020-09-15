Medikal ürünlerde fırsatçılardan dövizi bahane edip yüzde 26 zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın indirim yapılmasına yönelik uyarılarını döviz kurunu bahane ederek uygulamayan fırsatçılar geçen yıl fiyatları yüzde 26 bin artırdı.

Pandemi sürecinde maskeden dezenfektana kadar pek çok üründe fiyat artışı beklentisiyle ürünleri stoklayan, hem vatandaşın hem de sağlık kurumlarının ihtiyacı olmasına rağmen yüksek kazanç elde etmek için ürünleri 'elimizde yok' diyerek satmayan/dağıtmayan medikal endüstrisinin, fahiş zamlarının belgesi ortaya çıktı.

Devletin iskonto talebine karşı çıkan sektörün, hastanelere verdiği medikal ürünlerde yüzde 26 binleri aşan oranlarda zam yaptığı belirlendi.

BÖYLE ARTIŞ OLMAZ!

2018-2019 yılları arasındaki verilere göre, ortopedik vakalarda, sportif alanlarda, doku ezilmelerinde ve cerrahi girişimlerde kullanılan kompresyon pedi fiyatındaki artış tam yüzde 26.450. Prostat tedavisinde kullanılan prostatik stent fiyatlarındaki artış ise yüzde 9.536. Pandemi sürecinde kullanılan koruyucu başlıkta fiyat artışı yüzde 6.896 olurken, elektrod kitindeki fiyat artışı ise yüzde 6.211. Vazelin'de bile yüzde 200'lük fiyat artışı söz konusu.

DÖVİZ BAHANE...

Sektör oyuncuları, pek çok ürünün ithal olması nedeniyle fiyatların dövize endeksli olarak arttığını öne sürüyor.

Ancak ürünlerdeki yüzde 25 bini bulan fahiş zamlar, dövizdeki artışla açıklanacak türden değil. Zira, kurlar anılan dönemde yüzde 13'lere bile ulaşmadı. 2018'de 5.7 olan dolar kuru 2019'da yüzde 12.9'luk artışla 5.95'e yükseldi. Euroda da durum benzer. 2018'de 6.05 lira olan euro kuru 2019'da yüzde 10.4'lük artışla 6.68 liraya yükseldi.

MALİYE İSKONTO İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Endüstrileri Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile toplantı yapmıştı.

Maliye, sektörden 2018 yılı için yüzde 30, 2019 yılı için yüzde 50, 2020 yılı için yüzde 60 iskonto talep etmişti.

Medikal sektörü temsilcileri ise "feragat talebiyle bitme noktasına gelebiliriz, mal ve hizmet sunumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir" diyerek üstü kapalı tehdit mesajı vermişti.

Kaynak: Pınar Çelik/Sabah